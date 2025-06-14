У Краматорську стався вибух у гуртожитку: постраждали дві дитини, одна загинула

У Краматорську стався вибух у гуртожитку. Внаслідок нещасного випадку одна дитина загинула, а ще двоє отримали тяжкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області .

"На жаль, серце одного з хлопців не витримало. Двоє інших перебувають у важкому стані. Крім того, до травмпункту було доставлено 6-річного хлопчика, який в момент вибуху перебував під вікнами кімнати. У дитини діагностовано садна та забої, загрози для життя немає", - додали в поліції.

Відомо, що близько 16:00 двоє неповнолітніх братів перебували у кімнаті свого товариша і в цей момент стався вибух.

Трагедія сталась учора ввечері у місцевому гуртожитку. Як повідомляється, один хлопець, 15 років, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного хлопця борються лікарі.

Випадки з постраждалими дітьми

Нагадаємо, що минулого місяця в одному з будинків Херсонської області через необачне поводження з боєприпасами стався вибух.

Внаслідок інциденту загинув 8-річний хлопчик.

Крім того, на початку весни у місті Світловодськ Кіровоградської області невідомий предмет вибухнув у руках дитини. Внаслідок цього дівчинка отримала травми.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні на територіях забруднених вибухонебезпечними предметами встановлюють попереджувальні знаки.

Вони мають запобігти випадковому потраплянню людей у небезпечні зони.

Також ми писали, як пояснити дітям про небезпеку вибухонебезпечних предметів, адже вони можуть бути замасковані під іграшки, мобільні телефони чи навіть звичайні речі.

В Україні навіть створено сайт "Суперкоманда проти мін", де у форматі ігор, коміксів та мультфільмів розповідається про правила безпечної поведінки.

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