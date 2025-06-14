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В Краматорске произошел взрыв в общежитии: пострадали два ребенка, один погиб

Краматорск, Суббота 14 июня 2025 17:31
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В Краматорске произошел взрыв в общежитии: пострадали два ребенка, один погиб Фото: в Краматорске произошел взрыв в общежитии (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

В Краматорске произошел взрыв в общежитии. В результате несчастного случая один ребенок погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Трагедия произошла вчера вечером в местном общежитии. Как сообщается, один парень, 15 лет, умер в больнице. За жизнь его 13-летнего брата и еще одного 15-летнего парня борются врачи.

Что именно стало причиной взрыва сейчас устанавливает следствие.

Известно, что около 16:00 двое несовершеннолетних братьев находились в комнате своего товарища и в этот момент произошел взрыв.

По предварительной информации, сдетонировал взрывоопасный предмет.

Дети с многочисленными осколочными ранениями и переломами были срочно госпитализированы.

"К сожалению, сердце одного из ребят не выдержало. Двое других находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, в травмпункт был доставлен 6-летний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты. У ребенка диагностированы ссадины и ушибы, угрозы для жизни нет", - добавили в полиции.

По данному делу открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Случаи с пострадавшими детьми

Напомним, что в прошлом месяце в одном из домов Херсонской области из-за неосторожного обращения с боеприпасами произошел взрыв.

В результате инцидента погиб 8-летний мальчик.

Кроме того, в начале весны в городе Светловодск Кировоградской области неизвестный предмет взорвался в руках ребенка. В результате этого девочка получила травмы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине на территориях загрязненных взрывоопасными предметами устанавливают предупредительные знаки.

Они должны предотвратить случайное попадание людей в опасные зоны.

Также мы писали, как объяснить детям об опасности взрывоопасных предметов, ведь они могут быть замаскированы под игрушки, мобильные телефоны или даже обычные вещи.

В Украине даже создан сайт "Суперкоманда против мин", где в формате игр, комиксов и мультфильмов рассказывается о правилах безопасного поведения.

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