У Краматорську повідомляють про вибухи

У четвер, 12 січня, у Краматорську Донецької області лунають вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Донбасса".

Як повідомлялось, російські війська 9 січня пізно ввечері завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Основний удар припав на дорогу і автомобіль, що рухався по ній. Двоє людей, що знаходились в машині, загинули.

Нагадаємо, вночі 8 січня у Краматорську пролунали гучні вибухи. Пізніше голова Донецької області підтвердив, що окупанти після півночі завдали сім ракетних ударів по Краматорську та два - по Костянтинівці. Міноборони Росії визнало терористичний удар по Краматорську. У відомстві заявили, що саме так вони бачать "відплату" за удар за місцем дислокації російських військових у тимчасово окупованій Макіївці.

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