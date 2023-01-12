В Краматорске сообщают о взрывах

В четверг, 12 января, в Краматорске Донецкой области раздаются взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Как сообщалось, российские войска 9 января поздно вечером нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Основной удар пришелся на дорогу и двигавшийся по ней автомобиль. Два человека, находившиеся в машине, погибли.

Напомним, ночью 8 января в Краматорске раздались громкие взрывы. Позже глава Донецкой области подтвердил, что оккупанты после полуночи нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два - по Константиновке. Минобороны России признало террористический удар по Краматорску. В ведомстве заявили, что именно так они видят "возмездие" за удар по месту дислокации российских военных во временно оккупированной Макеевке.

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