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Війська РФ обстріляли Краматорськ: влучили в автомобіль, двоє людей загинули (фото)

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Краматорськ, Понеділок 09 січня 2023 23:16
Війська РФ обстріляли Краматорськ: влучили в автомобіль, двоє людей загинули (фото) Фото: Війська РФ обстріляли Краматорськ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні, 9 січня, пізно ввечері завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

Війська РФ обстріляли Краматорськ: влучили в автомобіль, двоє людей загинули (фото) Основний удар припав на дорогу і автомобіль, що рухався по ній. Повідомляється, що двоє людей, які перебували в машині, загинули. Про поранених та пошкодження інфраструктури не повідомляється.

Війська РФ обстріляли Краматорськ: влучили в автомобіль, двоє людей загинули (фото)

Оновлено (23:24)

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, окупанти пізно ввечері завдали ударів по Краматорську та Костянтинівці. У Костянтинівці ракети впали за межами міста, ніхто не постраждав. У Краматорську удар припав на вулицю Олекси Тихого.

Очевидці також повідомляють про нові вибухи у Краматорську.

Війська РФ обстріляли Краматорськ: влучили в автомобіль, двоє людей загинули (фото)

Нагадаємо, вчора, 8 листопада, вночі окупанти обстріляли Краматорськ, внаслідок чого у місті було пошкоджено багато будівель, але ніхто не загинув.

Пізніше росіяни заявили про те, що вони нібито обстріляли гуртожитки училищ, де "були розташовані українські військові". Також окупанти вигадали сотні жертв у лавах ЗСУ через атаку.

Після цього представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий спростував такі фейки.

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