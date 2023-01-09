Війська РФ обстріляли Краматорськ: влучили в автомобіль, двоє людей загинули (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

Основний удар припав на дорогу і автомобіль, що рухався по ній. Повідомляється, що двоє людей, які перебували в машині, загинули. Про поранених та пошкодження інфраструктури не повідомляється.

Оновлено (23:24)

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, окупанти пізно ввечері завдали ударів по Краматорську та Костянтинівці. У Костянтинівці ракети впали за межами міста, ніхто не постраждав. У Краматорську удар припав на вулицю Олекси Тихого.

Очевидці також повідомляють про нові вибухи у Краматорську.