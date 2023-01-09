Війська РФ обстріляли Краматорськ: влучили в автомобіль, двоє людей загинули (фото)
Російські війська сьогодні, 9 січня, пізно ввечері завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника Офісу президента України Кирила Тимошенка.
Основний удар припав на дорогу і автомобіль, що рухався по ній. Повідомляється, що двоє людей, які перебували в машині, загинули. Про поранених та пошкодження інфраструктури не повідомляється.
Оновлено (23:24)
За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, окупанти пізно ввечері завдали ударів по Краматорську та Костянтинівці. У Костянтинівці ракети впали за межами міста, ніхто не постраждав. У Краматорську удар припав на вулицю Олекси Тихого.
Очевидці також повідомляють про нові вибухи у Краматорську.
Нагадаємо, вчора, 8 листопада, вночі окупанти обстріляли Краматорськ, внаслідок чого у місті було пошкоджено багато будівель, але ніхто не загинув.
Пізніше росіяни заявили про те, що вони нібито обстріляли гуртожитки училищ, де "були розташовані українські військові". Також окупанти вигадали сотні жертв у лавах ЗСУ через атаку.
Після цього представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий спростував такі фейки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.