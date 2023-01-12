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У Краматорську повідомляють про вибухи

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Краматорськ, Четвер 12 січня 2023 13:15
У Краматорську повідомляють про вибухи Фото: у Краматорську повідомляють про вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 12 січня, у Краматорську Донецької області лунають вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Донбасса".

"У Краматорську чути вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, російські війська 9 січня пізно ввечері завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Основний удар припав на дорогу і автомобіль, що рухався по ній. Двоє людей, що знаходились в машині, загинули.

Нагадаємо, вночі 8 січня у Краматорську пролунали гучні вибухи. Пізніше голова Донецької області підтвердив, що окупанти після півночі завдали сім ракетних ударів по Краматорську та два - по Костянтинівці. Міноборони Росії визнало терористичний удар по Краматорську. У відомстві заявили, що саме так вони бачать "відплату" за удар за місцем дислокації російських військових у тимчасово окупованій Макіївці.

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