Краматорськ залишився без світла після вибухів

Україна, Понеділок 08 грудня 2025 01:37
UA EN RU
Краматорськ залишився без світла після вибухів Фото: місто 7 грудня атакували дрони росіян (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Місто Краматорськ в Донецької області залишилось без світла після вибухів, які пролунали вдень 7 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду в Telegram та Facebook.

"Краматорські РЕМ повідомляють, що у зв'язку з аварійним відключенням без електропостачання місто Краматорськ", - йдеться у повідомленні.

Вдень у міськраді повідомили, що російські війська завдали трьох ударів:

  • о 12:11, з використанням БпЛА "Італмас", російські війська завдали удару по багатоповерхівці. Було пошкоджено два житлових будинки;
  • о 13:04 БпЛА "Італмас" влучив по подвірʼю приватного житлового будинку;
  • о 13:35 ударний БпЛА влучив по території АЗС.

Попередні удари по Краматорську

Нагадаємо, російські окупанти 29 листопада завдали удару по Краматорську в Донецькій області. Під прицілом ворога опинилася цивільна інфраструктура, була постраждала внаслідок атаки.

Також 5 листопада росіяни завдали чергового удару по місту Краматорськ Донецької області. Під обстріл потопила рятувальна частина та промислова зона, були постраждалі.

Днем раніше російська армія завдала дронового удару по Краматорську. Також окупанти атакували дронами автомобіль рятувальників ДСНС та пасажирський автобус з людьми.

Краматорськ Вибух Дрони
