ua en ru
Сб, 29 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни атакували ринок у Краматорську, почалася пожежа (фото, відео)

Україна, Краматорськ, Субота 29 листопада 2025 19:11
UA EN RU
Росіяни атакували ринок у Краматорську, почалася пожежа (фото, відео) Ілюстративне фото: Краматорськ на Донеччині постійно перебуває під обстрілами (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти ввечері 29 листопада завдали удару по Краматорську в Донецькій області. Під прицілом ворога опинилася цивільна інфраструктура, є постраждала внаслідок атаки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Краматорську міську раду.

"Краматорськ зазнав ворожого удару. О 16:43 російські війська завдали двох ударів по цивільній інфраструктурі. Встановлюємо наслідки обстрілу, працюють всі відповідні служби", - повідомили у міській раді.

Пізніше там додали, що внаслідок атаки РФ поранення отримала місцева мешканка 1989 року народження. Її ушпиталили, вона перебуває у середньому стані тяжкості. Також міськрада показала фото з місця російського удару.

Росіяни атакували ринок у Краматорську, почалася пожежа (фото, відео)Фото: Краматорська міська рада

Місцеві канали повідомили, що було два прильоти в район Центрального ринку Краматорська. Після вибухів спалахнула сильна пожежа. Також було опубліковано низку фото та відео з місця атаки росіян.

Нагадаємо, що у ніч на 14 вересня російські окупанти також завдали удару авіабомбами ФАБ-250 по центральній частині міста. Тоді постраждали 19 людей, було пошкоджено 35 багатоповерхівок, кілька навчальних закладів, адміністративні будівлі, банк та магазини.

5 листопада росіяни завдали чергового удару по місту Краматорськ Донецької області. Під обстріл потопила рятувальна частина та промислова зона, були постраждалі. Днем раніше російська армія завдала дронового удару по Краматорську. Також окупанти атакували дронами автомобіль рятувальників ДСНС та пасажирський автобус з людьми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Донецька область Війна в Україні
Новини
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає