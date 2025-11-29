Росіяни атакували ринок у Краматорську, почалася пожежа (фото, відео)
Російські окупанти ввечері 29 листопада завдали удару по Краматорську в Донецькій області. Під прицілом ворога опинилася цивільна інфраструктура, є постраждала внаслідок атаки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Краматорську міську раду.
"Краматорськ зазнав ворожого удару. О 16:43 російські війська завдали двох ударів по цивільній інфраструктурі. Встановлюємо наслідки обстрілу, працюють всі відповідні служби", - повідомили у міській раді.
Пізніше там додали, що внаслідок атаки РФ поранення отримала місцева мешканка 1989 року народження. Її ушпиталили, вона перебуває у середньому стані тяжкості. Також міськрада показала фото з місця російського удару.
Фото: Краматорська міська рада
Місцеві канали повідомили, що було два прильоти в район Центрального ринку Краматорська. Після вибухів спалахнула сильна пожежа. Також було опубліковано низку фото та відео з місця атаки росіян.
Нагадаємо, що у ніч на 14 вересня російські окупанти також завдали удару авіабомбами ФАБ-250 по центральній частині міста. Тоді постраждали 19 людей, було пошкоджено 35 багатоповерхівок, кілька навчальних закладів, адміністративні будівлі, банк та магазини.
5 листопада росіяни завдали чергового удару по місту Краматорськ Донецької області. Під обстріл потопила рятувальна частина та промислова зона, були постраждалі. Днем раніше російська армія завдала дронового удару по Краматорську. Також окупанти атакували дронами автомобіль рятувальників ДСНС та пасажирський автобус з людьми.