Росіяни атакували ринок у Краматорську, почалася пожежа (фото, відео)

Російські окупанти ввечері 29 листопада завдали удару по Краматорську в Донецькій області. Під прицілом ворога опинилася цивільна інфраструктура, є постраждала внаслідок атаки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Краматорську міську раду.

"Краматорськ зазнав ворожого удару. О 16:43 російські війська завдали двох ударів по цивільній інфраструктурі. Встановлюємо наслідки обстрілу, працюють всі відповідні служби", - повідомили у міській раді.

Пізніше там додали, що внаслідок атаки РФ поранення отримала місцева мешканка 1989 року народження. Її ушпиталили, вона перебуває у середньому стані тяжкості. Також міськрада показала фото з місця російського удару.

Фото: Краматорська міська рада

Місцеві канали повідомили, що було два прильоти в район Центрального ринку Краматорська. Після вибухів спалахнула сильна пожежа. Також було опубліковано низку фото та відео з місця атаки росіян.