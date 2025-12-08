ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Краматорск остался без света после взрывов

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 01:37
Краматорск остался без света после взрывов Фото: город 7 декабря атаковали дроны россиян (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Город Краматорск в Донецкой области остался без света после взрывов, которые прогремели днем 7 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет в Telegram и Facebook.

"Краматорские РЭС сообщают, что в связи с аварийным отключением без электроснабжения город Краматорск", - говорится в сообщении.

Днем в горсовете сообщили, что российские войска нанесли три удара:

  • в 12:11, с использованием БпЛА "Италмас", российские войска нанесли удар по многоэтажке. Было повреждено два жилых дома;
  • в 13:04 БпЛА "Италмас" попал по двору частного жилого дома;
  • в 13:35 ударный БпЛА попал по территории АЗС.

Предыдущие удары по Краматорску

Напомним, российские оккупанты 29 ноября нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура, пострадавшая в результате атаки.

Также 5 ноября россияне нанесли очередной удар по городу Краматорск Донецкой области. Под обстрел потопила спасательная часть и промышленная зона, были пострадавшие.

Днем ранее российская армия нанесла дроновой удар по Краматорску. Также оккупанты атаковали дронами автомобиль спасателей ГСЧС и пассажирский автобус с людьми.

