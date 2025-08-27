Космічний крах у Росії: одразу дві корпорації стали банкрутами

Одна з найбільших ракетно-космічних корпорацій РФ бореться з мільйонними боргами. А тим часом амбітний стартап SR Space офіційно визнаний банкрутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Одна з найстаріших і найбільших компаній російської космічної галузі - ракетно-космічна корпорація "Енергія" опинилася на межі краху. Її керівник, Ігор Мальцев, відкрито заявив про "критичну ситуацію": мільйонні борги, втрата мотивації персоналу та реальна загроза закриття підприємства.

Паралельно приватний холдинг SR Space, який ще недавно обіцяв революцію у сфері легких ракет-носіїв і супутникових угруповань, офіційно визнаний банкрутом. Амбітні проєкти компанії не витримали фінансового тиску та санкцій.

Через міжнародні обмеження Росія практично втратила доступ до критичних західних технологій, а комерційні космічні пуски для іноземних замовників майже зупинилися. Фактично країна більше не здатна конкурувати з такими гігантами, як США та Китай.

В умовах війни космос для Кремля перетворився на другорядний напрямок. Основні ресурси спрямовані на армію та озброєння, а колись амбітний імідж Росії як "великої космічної держави" поступово руйнується. Галузь деградує: втрачаються кадри, технології та перспективи розвитку.