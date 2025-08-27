Космічний крах у Росії: одразу дві корпорації стали банкрутами
Одна з найбільших ракетно-космічних корпорацій РФ бореться з мільйонними боргами. А тим часом амбітний стартап SR Space офіційно визнаний банкрутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Одна з найстаріших і найбільших компаній російської космічної галузі - ракетно-космічна корпорація "Енергія" опинилася на межі краху. Її керівник, Ігор Мальцев, відкрито заявив про "критичну ситуацію": мільйонні борги, втрата мотивації персоналу та реальна загроза закриття підприємства.
Паралельно приватний холдинг SR Space, який ще недавно обіцяв революцію у сфері легких ракет-носіїв і супутникових угруповань, офіційно визнаний банкрутом. Амбітні проєкти компанії не витримали фінансового тиску та санкцій.
Через міжнародні обмеження Росія практично втратила доступ до критичних західних технологій, а комерційні космічні пуски для іноземних замовників майже зупинилися. Фактично країна більше не здатна конкурувати з такими гігантами, як США та Китай.
В умовах війни космос для Кремля перетворився на другорядний напрямок. Основні ресурси спрямовані на армію та озброєння, а колись амбітний імідж Росії як "великої космічної держави" поступово руйнується. Галузь деградує: втрачаються кадри, технології та перспективи розвитку.
Нагадаємо, генеральний директор "Роскосмосу" закликав Захід зняти санкції щодо Росії. Він заявляв, що обмеження можуть порушити роботу російських космічних кораблів, що обслуговують Міжнародну космічну станцію (МКС).
Також повідомлялося, що Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з "Роскосмосом".
Обіцянки і реальність "Роскосмосу"
Очільник "Роскосмосу" Дмитро Баканов анонсував амбітний "національний космічний проєкт", що передбачає запуск понад 1000 супутників. Зокрема 886 - для інтернет-групування "Рассвет". Однак у реальності російська космічна галузь переживає глибоку кризу, і досягнення таких цілей виглядає малоймовірним.
Проєкт "Рассвет" передбачає створення низькоорбітальної супутникової мережі для забезпечення широкосмугового інтернету. Однак, зважаючи на поточний стан галузі, реалізація цього проєкту стикається з численними технічними та фінансовими труднощами.
Кількість запусків різко впала
У 2024 році Росія здійснила лише 17 космічних запусків - найнижчий показник за останні десятиліття. Це менше, ніж у 2023 році (19 запусків) і 2022 році (21 запуск). Заплановані "Роскосмосом" 40 пусків на рік залишаються лише на папері. У той же час, США та Китай демонструють зовсім інші масштаби: 93 та 68 запусків відповідно.
Корупція добиває космічну галузь РФ
Дмитро Рогозін, колишній керівник "Роскосмосу", був пов'язаний з численними корупційними скандалами під час свого перебування на посаді.
Його діяльність на чолі російської космічної корпорації супроводжувалася численними звинуваченнями у зловживанні службовим становищем, неефективному використанні бюджетних коштів та політичною заангажованістю.
У 2018 році Рогозін отримував зарплату в розмірі 29,5 мільйона рублів на рік, що значно перевищує заробітки інженерів "Роскосмосу", які отримували близько 10 тисяч доларів на рік. Крім того, Рогозін володів дачею вартістю близько 3 мільйонів доларів.
У липні 2022 року Дмитро Рогозін був звільнений з посади керівника "Роскосмосу" указом російського диктатора Володимира Путіна. Причиною звільнення стали численні корупційні скандали та неефективне управління корпорацією. Зокрема, під час його керівництва "Роскосмос" зазнав значних фінансових втрат через нераціональні витрати та крадіжки.
Космодром "Восточний" - пам'ятник корупції
Будівництво космодрому "Восточний" стало одним із найбільших корупційних скандалів за часів Рогозіна. За даними Генпрокуратури Росії, було порушено понад 140 кримінальних справ, а загальний розмір збитків оцінюється в понад 10 мільярдів рублів. Зокрема, виявлено факти розкрадання коштів під час будівництва об'єктів космодрому.