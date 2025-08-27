ua en ru
Крах космических гигантов РФ: почему Россия больше не лидер в космосе

Россия, Среда 27 августа 2025 13:01
Крах космических гигантов РФ: почему Россия больше не лидер в космосе Фото: большой космос РФ разрушается (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Одна из крупнейших ракетно-космических корпораций РФ борется с миллионными долгами. А тем временем амбициозный стартап SR Space официально признан банкротом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Одна из старейших и крупнейших компаний российской космической отрасли - ракетно-космическая корпорация "Энергия" оказалась на грани краха. Ее руководитель, Игорь Мальцев, открыто заявил о "критической ситуации": миллионные долги, потеря мотивации персонала и реальная угроза закрытия предприятия.

Параллельно частный холдинг SR Space, который еще недавно обещал революцию в сфере легких ракет-носителей и спутниковых группировок, официально признан банкротом. Амбициозные проекты компании не выдержали финансового давления и санкций.

Из-за международных ограничений Россия практически потеряла доступ к критическим западным технологиям, а коммерческие космические пуски для иностранных заказчиков почти остановились. Фактически страна больше не способна конкурировать с такими гигантами, как США и Китай.

В условиях войны космос для Кремля превратился во второстепенное направление. Основные ресурсы направлены на армию и вооружение, а некогда амбициозный имидж России как "великой космической державы" постепенно разрушается. Отрасль деградирует: теряются кадры, технологии и перспективы развития.

Напомним, генеральный директор "Роскосмоса" призвал Запад снять санкции в отношении России. Он заявлял, что ограничения могут нарушить работу российских космических кораблей, обслуживающих Международную космическую станцию (МКС).

Также сообщалось, что Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом".

Обещания и реальность "Роскосмоса"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов анонсировал амбициозный "национальный космический проект", предусматривающий запуск более 1000 спутников. В том числе 886 - для интернет-группировки "Рассвет". Однако в реальности российская космическая отрасль переживает глубокий кризис, и достижение таких целей выглядит маловероятным.

Проект "Рассвет" предусматривает создание низкоорбитальной спутниковой сети для обеспечения широкополосного интернета. Однако, учитывая текущее состояние отрасли, реализация этого проекта сталкивается с многочисленными техническими и финансовыми трудностями.

Количество запусков резко упало

В 2024 году Россия осуществила лишь 17 космических запусков - самый низкий показатель за последние десятилетия. Это меньше, чем в 2023 году (19 запусков) и 2022 году (21 запуск). Запланированные "Роскосмосом" 40 пусков в год остаются лишь на бумаге. В то же время, США и Китай демонстрируют совсем другие масштабы: 93 и 68 запусков соответственно.

Коррупция добивает космическую отрасль РФ

Дмитрий Рогозин, бывший руководитель "Роскосмоса", был связан с многочисленными коррупционными скандалами во время своего пребывания на посту.

Его деятельность во главе российской космической корпорации сопровождалась многочисленными обвинениями в злоупотреблении служебным положением, неэффективном использовании бюджетных средств и политической ангажированностью.

В 2018 году Рогозин получал зарплату в размере 29,5 миллиона рублей в год, что значительно превышает заработки инженеров "Роскосмоса", которые получали около 10 тысяч долларов в год. Кроме того, Рогозин владел дачей стоимостью около 3 миллионов долларов.

В июле 2022 года Дмитрий Рогозин был уволен с должности руководителя "Роскосмоса" указом российского диктатора Владимира Путина. Причиной увольнения стали многочисленные коррупционные скандалы и неэффективное управление корпорацией. В частности, во время его руководства "Роскосмос" понес значительные финансовые потери из-за нерациональных расходов и воровства.

Космодром "Восточный" - памятник коррупции

Строительство космодрома "Восточный" стало одним из крупнейших коррупционных скандалов во времена Рогозина. По данным Генпрокуратуры России, было возбуждено более 140 уголовных дел, а общий размер ущерба оценивается в более 10 миллиардов рублей. В частности, выявлены факты хищения средств при строительстве объектов космодрома.

