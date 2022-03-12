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Глава "Роскосмоса" потребовал снять санкции против РФ и пригрозил падением МКС

Новина українською →
Россия, Суббота 12 марта 2022 13:34
Глава "Роскосмоса" потребовал снять санкции против РФ и пригрозил падением МКС Фото: Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин (roscosmos.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин потребовал от Запада снять санкции в отношении России. По его словам, санкции могут нарушить работу российских космических кораблей, обслуживающих международную космическую станцию (МКС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рогозина в Telegram.

Глава "Роскосмоса", который активно поддерживает войну России против Украины, заявил, что от санкций может пострадать российский сегмент станции, помогающий скорректировать ее орбиту. Он добавил, что в результате 500-тонная конструкция "упадет в море или на сушу", и опубликовал карту мест возможного падения МКС.

"Эту карту составили американские астрономы, споря со мной. Но по ней как раз видно, что наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно России. А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят "псы войны", стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против Роскосмоса", - подчеркнул он.

Глава &quot;Роскосмоса&quot; потребовал снять санкции против РФ и пригрозил падением МКС

Ранее мы сообщали, что США вводят санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, его супруги и детей.

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