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Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом"

Новина українською →
Четверг 17 марта 2022 15:55
Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" Фото: Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правящий совет Европейского космического агентства (ESA) отказался продолжать сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса. В частности, из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Правящий совет ESA, собравшийся в Париже 16-17 марта, оценил ситуацию, возникшую в связи с войной в Украине в отношении ExoMars, и единогласно признал нынешнюю невозможность осуществления текущего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии марсохода ExoMars", - говорится в сообщении.

В то же время агентство поддержало введение санкций против РФ за войну в Украине.

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