Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом"
Правящий совет Европейского космического агентства (ESA) отказался продолжать сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса. В частности, из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.
"Правящий совет ESA, собравшийся в Париже 16-17 марта, оценил ситуацию, возникшую в связи с войной в Украине в отношении ExoMars, и единогласно признал нынешнюю невозможность осуществления текущего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии марсохода ExoMars", - говорится в сообщении.
В то же время агентство поддержало введение санкций против РФ за войну в Украине.
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