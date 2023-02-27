РФ та Китай зазнають невдач, намагаючись перевершити США у космічній галузі, - Bloomberg

Після повномасштабного вторгнення в Україну Китай почав зменшувати роль РФ у спільних космічних проектах. Проте обидві країни все одно намагаються конкурувати зі США, хоч і регулярно зазнають невдач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну рік тому Китай применшує значення розмов про космічну вісь Пекін-Москва, навіть попри те, що його дипломати кажуть, що відносини між двома країнами міцні.

"Представники Китаю на вересневому Міжнародному астронавтичному конгресі в Парижі не говорили про Росію під час обговорення місячного проекту, і Росія часто не згадується в повідомленнях китайських ЗМІ про космічну програму Пекіна", - йдеться у матеріалі.

Китай прагне використовувати свою космічну програму як інструмент м'якої сили, щоб конкурувати зі США, що є однією з причин, через які Пекін і Москва планували створити Міжнародну місячну дослідницьку станцію.

В той час як майже 24 країни підписалися під Artemis Accords (планом США щодо встановлення правил діяльності в космосі, включаючи місячні станції), жодна країна не приєдналася до Китаю та Росії щодо ILRS.

"Це суперництво між Китаєм і США, і зараз у США набагато більше охочих партнерів, ніж у Китаю", - заявив викладач кафедри оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона Марк Хілборн.

Війна проти України коштувала космічному агентству "Роскосмос" партнерства з Європейським космічним агентством, яке у квітні припинило співпрацю щодо кількох місячних місій та призупинило проект з відправлення космічного корабля на Марс. Росія також втратила бізнес OneWeb Ltd., яку підтримує уряд Великобританії, індійська телекомунікаційна група Bharti і японська SoftBank Group Corp.

Ізоляція російської космічної програми наголошує на необхідності для Китаю знайти більше партнерів. Якщо єдиним космічним партнером Китаю є Росія, Пекіну буде важко протистояти зусиллям США. Навіть за допомогою Китаю, здатність Росії підтримувати свою космічну програму залишиться під питанням. І, як і в інших сферах співпраці з Китаєм - від торгівлі до технологій - Росія стає дедалі молодшим партнером.