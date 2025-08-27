Крах чи останній шанс? "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" грають вирішальні матчі в Європі

"Динамо" - "Маккабі": боротьба за Лігу Європи

Київське "Динамо" проведе матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги Європи УЄФА проти ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів. Після поразки 1:3 в першому поєдинку, "Динамо" опинилося на межі вильоту.

Український клуб потребує рішучих дій, щоб змінити хід протистояння. На думку експертів, головна проблема киян - це нестабільний склад, особливо в обороні, а також психологічний стан гравців.

Якщо "Динамо" не зможе здолати ізраїльську команду, це буде вважатися великим провалом, адже початковою метою була кваліфікація до Ліги чемпіонів.

Гра відбудеться на стадіоні "Арена Люблін" у польському місті Люблін о 21:00 за київським часом.

Трансляцію можна буде переглянути на телеканалі "2+2" та "Київстар ТБ".

"Шахтар" - "Серветт": битва за Лігу конференцій

Донецький "Шахтар" зіграє матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського "Серветта". Перша зустріч завершилася нічиєю 1:1, що залишає шанси на прохід обом командам.

"Гірники" володіли ініціативою в першому поєдинку, але не змогли реалізувати свої моменти. Тепер їм доведеться грати на виїзді в Женеві, де визначатиметься доля путівки до групового етапу.

Переможець протистояння вийде в основний раунд Ліги конференцій, тоді як команда, що програє, завершить свої виступи в єврокубках.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні "Стад-де-Женев".

"Полісся" - "Фіорентина": мізерні шанси на диво

Житомирське "Полісся" проведе теж матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти італійської "Фіорентини".

Український клуб практично втратив шанси на вихід до наступного етапу, оскільки в першій зустрічі зазнав розгромної поразки з рахунком 0:3.

Гра пройде на арені команди "Сассуоло" в Реджо-Емілії, розпочнеться о 21:00 через ремонтні роботи на домашньому стадіоні "Фіорентини".

Букмекери вважають італійський клуб абсолютним фаворитом цього поєдинку. "Полісся", яке минулого сезону посіло четверте місце в УПЛ, тепер має здійснити справжнє диво, щоб пройти далі.

Де дивитися матчі

Матч "Динамо" - "Маккабі" транслюватимуть телеканал "2+2" та "Київстар ТБ".

Поєдинок "Шахтаря" проти "Серветта" можна буде переглянути на каналі УПЛ ТБ - він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ, таких як Megogo, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV.

Гру "Полісся" - "Фіорентина" покаже "Київстар ТБ".