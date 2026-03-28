Крадіжка року: в Європі викрали цілу фуру "Кіткатів", компанія їх шукає
В Європі минулого тижня сталася буквально "крадіжка року" - невідомі викрали 12 тонн шоколадних батончиків KitKat. Злодії зникли разом із вантажівкою, яка перевозила вантаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В компанії KitKat, яка належить швейцарському харчовому гіганту Nestle, повідомили, що вантажівка, яка перевозила 413 793 батончики (загалом 12 тонн) вирушила з центральної Італії. Але так і не дісталася до запланованого кінцевого пункту призначення в Польщі.
Місцезнаходження вантажу, водія та транспортного засобу, схоже, досі залишається невідомим. В KitKat повідомили, що відстежити викрадені батончики можна за унікальним кодом партії.
Тому кожен, хто відсканує номери партій та знайде шоколад з викраденої партії, може звернутися до компанії та повідомити про обставини виявлення. В KitKat обіцяють детальні інструкції, як це зробити.
"Хоча ми цінуємо винятковий смак злочинців, факт залишається фактом: крадіжка вантажів є проблемою, що зростає, для підприємств будь-якого розміру", - додали в компанії.
Нагадаємо, що ще одна "епічна" крадіжка сталася у лютому в словацькому місті Кошицею Там поліція затримала 23-річного українця Михайла Б., який намагався вкрасти круасани. Пізніше з'ясувалося, що він перебуває в міжнародному розшуку.
А у вересні 2025 року в Польщі засудили громадянина України, який вкрав хреста з церкви. Чоловік думав, що хрест був срібним, але жорстоко розчарувався, оскільки виріб виявився металевим та пустим.