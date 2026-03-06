ua en ru
Пт, 06 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Захоплення інкасаторів "Ощадбанку": МЗС викликало на килим угорського дипломата

18:52 06.03.2026 Пт
2 хв
Які вимоги передали дипломату Угорщини?
aimg Іван Носальський
Захоплення інкасаторів "Ощадбанку": МЗС викликало на килим угорського дипломата Фото: Угорщина захопила українських інкасаторів разом із держмайном (facebook.com/kormanyzat)

В.о. тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні викликали до Міністерства закордонних справ. Причиною стало захоплення українських інкасаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Читайте також: У Орбана показали відео, як українських інкасаторів брали в заручники

Угорському дипломату під час візиту донесли, що Україна вважає такі дії неправомірними і вимагає негайного консульського допуску до затриманих інкасаторів, їхнього негайного звільнення, а також повернення державного майна.

"Захоплення заручників і крадіжка майна не залишаться без відповіді. Україна залишає за собою право на заходи реагування, зокрема, ініціювання санкцій та інших обмежувальних заходів проти причетних до викрадення наших громадян, задіяння необхідних міжнародно-правових механізмів", - додали у відомстві.

У МЗС наголосили, що спроба угорського уряду втягнути Україну у свою виборчу кампанію є неприйнятною. Україна розраховує, що Угорщина повернеться до конструктивного русла співпраці.

Захоплення інкасаторів

Нагадаємо, раніше угорські спецслужби захопили сімох працівників "Ощадбанку" і вантаж готівки (40 млн доларів, 35 млн євро і 9 кг золота). Машини банку прямували з Австрії в Україну.

Гроші доставили на територію Антитерористичного центру Угорщини, а доступ українських консулів до інкасаторів заблокували.

Офіційний Будапешт обґрунтував дії нібито "підозрою у відмиванні грошей".

При цьому українська сторона назвала інцидент "державним бандитизмом" і захопленням заручників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ощадбанк МЗС України Угорщина
Новини
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні