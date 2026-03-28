Кража года: в Европе похитили целую фуру "Киткатов", компания их ищет
В Европе на прошлой неделе произошла буквально "кража года" - неизвестные похитили 12 тонн шоколадных батончиков KitKat. Воры исчезли вместе с грузовиком, который перевозил груз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Читайте также: Захват инкассаторов "Ощадбанка": МИД вызвал на ковер венгерского дипломата
В компании KitKat, которая принадлежит швейцарскому пищевому гиганту Nestle, сообщили, что грузовик, который перевозил 413 793 батончика (всего 12 тонн) отправился из центральной Италии. Но так и не добрался до запланированного конечного пункта назначения в Польше.
Местонахождение груза, водителя и транспортного средства, похоже, до сих пор остается неизвестным. В KitKat сообщили, что отследить похищенные батончики можно по уникальному коду партии.
Поэтому каждый, кто отсканирует номера партий и найдет шоколад из похищенной партии, может обратиться в компанию и сообщить об обстоятельствах обнаружения. В KitKat обещают подробные инструкции, как это сделать.
"Хотя мы ценим исключительный вкус преступников, факт остается фактом: кража грузов является растущей проблемой для предприятий любого размера", - добавили в компании.
Напомним, что еще одна "эпическая" кража произошла в феврале в словацком городе Кошицея Там полиция задержала 23-летнего украинца Михаила Б., который пытался украсть круассаны. Позже выяснилось, что он находится в международном розыске.
А в сентябре 2025 года в Польше осудили гражданина Украины, который украл крест из церкви. Мужчина думал, что крест был серебряным, но жестоко разочаровался, поскольку изделие оказалось металлическим и пустым.