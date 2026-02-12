На 40% менше відрахувань. Як дозвіл на виїзд за кордон 18-22-річних вплинув на освіту

Рішення про відкриття кордонів для чоловіків віком від 18 до 22 років не спричинило відтоку студентів з українських університетів. Навпаки, кількість відрахувань у першому семестрі 2025 року суттєво скоротилася.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомило МОН.

Головне:

Зниження відсіву: У 2025 році з навчального процесу вибуло на 40% менше студентів, ніж за аналогічний період минулого року.

У 2025 році з навчального процесу вибуло на студентів, ніж за аналогічний період минулого року. Стабільність серед чоловіків: Попри відкриття кордонів, дані ЄДЕБО зафіксували позитивну динаміку збереження студентів серед чоловіків віком 18-22 роки.

Попри відкриття кордонів, дані ЄДЕБО зафіксували збереження студентів серед чоловіків віком 18-22 роки. Академічна мобільність: Замість еміграції зафіксовано зростання інтересу до програм міжнародного студентського обміну.

Міністерство освіти і науки України проаналізувало, як дозвіл на виїзд чоловіків віком 18-22 років за кордон вплинув на освітній процес.

Згідно з даними ЄДЕБО, рішення про лібералізацію перетину кордону не спричинило відтоку студентів, а показники успішності та збереження контингенту продемонстрували позитивну динаміку.

Протягом 1 семестру навчального року (III–IV квартали) у 2025 році з навчального процесу вибули через відрахування та академвідпустки на 40% менше студентів всіх курсів ніж протягом цього ж періоду в 2024 році.

За словами заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, нові правила виїзду не зашкодили українській освіті.

"Рішення про відкриття кордонів для чоловіків 18-22 не вплинула на участь цієї категорії осіб в освітньому процесі України. Ще одна позитивна тенденція це безумовно більша участь студентів в програмах академічної мобільності", - розповів Трофименко.