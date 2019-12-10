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"Козырь для Путина": Зеленский отреагировал на протесты под ОП

Новости » Политика     10.12.2019 - 08:48
"Козырь для Путина": Зеленский отреагировал на протесты под ОП
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский после нормандской встречи отметил, что Путин поднимал вопрос протестов под ОП

Президент Украины Владимир Зеленский после нормандской встречи заявил, что спокойно относится к протестам возле Офиса президента, но считает такие акции "козырем" для российского президента Владимира Путина. Об он заявил на брифинге, сообщает РБК-Украина.

Зеленский отметил, что на встрече Путин поднимал тему протестов.

"Я говорил, вы же видите, ну какой радикализм, у нас нормальные люди. Это не аргумент никто никому ничем не угрожает. Но российская сторона приводила именно эти аргументы в деталях. Очень сложный диалог с очень непростыми людьми. Мне кажется такие акции только козырь, которым пользовался президент Российской Федерации", - заявил Зеленский.

Напомним, организаторы акции "Нет капитуляции!" под Офисом президента в Киеве заявили, что Зеленский во время нормандского саммита не пересек "красные линии".

Отметим, вчера вечером состоялись "переговоры нормандской четверки". В ходе встречи стороны договорили о новом нормандском саммите, который состоится через четыре месяца.

Также состоялась встреча Зеленского и Путина. Украинский президент поделился первыми впечатлениями о российском президенте. Зеленский отметил, что по темпераменту Путин сильно отличается от него самого. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей.

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