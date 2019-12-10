ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Другая биомеханика: Зеленский поделился впечатлениями о Путине

Новости » Политика     10.12.2019 - 04:27
Другая биомеханика: Зеленский поделился впечатлениями о Путине
Иллюстративное фото (kremlin.ru)

По словам Зеленского, по темпераменту Путин сильно отличается от него самого

Президент Украины Владимир Зеленский поделился первыми впечатлениями о российском президенте Владимире Путине. Об он заявил на брифинге после итоговой пресс-конференции нормандского саммита, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам украинского президента, по темпераменту Путин сильно отличается от него самого.

"Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которые мы касались на двусторонней встрече.У него другая природная биомеханика", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, первоначально на разговор с российским лидером было отведено 20 минут, но встреча длилась час.

"Говорили все вместе, а потом вдвоем. Были уступки. Я это ощутил. Об общих выводах (о Путине – ред.) пока рано говорить", - добавил он.

В целом, оценивая "трудные переговоры с Путиным", Зеленский подчеркнул: "Ну я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить, ничья".

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей.

По словам Путина, личная беседа с Зеленским прошла "по-деловому".

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялась встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

По итогам встречи Зеленский заявил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече.

Меркель не против пересмотра минских соглашений Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, - Зеленский
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь