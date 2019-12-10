Другая биомеханика: Зеленский поделился впечатлениями о Путине

Иллюстративное фото (kremlin.ru)

По словам Зеленского, по темпераменту Путин сильно отличается от него самого

Президент Украины Владимир Зеленский поделился первыми впечатлениями о российском президенте Владимире Путине. Об он заявил на брифинге после итоговой пресс-конференции нормандского саммита, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам украинского президента, по темпераменту Путин сильно отличается от него самого.

"Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которые мы касались на двусторонней встрече.У него другая природная биомеханика", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, первоначально на разговор с российским лидером было отведено 20 минут, но встреча длилась час.

"Говорили все вместе, а потом вдвоем. Были уступки. Я это ощутил. Об общих выводах (о Путине – ред.) пока рано говорить", - добавил он.

В целом, оценивая "трудные переговоры с Путиным", Зеленский подчеркнул: "Ну я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить, ничья".

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей.

По словам Путина, личная беседа с Зеленским прошла "по-деловому".

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялась встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

По итогам встречи Зеленский заявил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече.