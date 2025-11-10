"Кожне ураження - це акт героїзму": ЗСУ показали, як дронами нищать росіян у Покровську

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів у Покровську та на околицях міста. Бійці 155 ОМБр показали кадри ураження ворога FPV-дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис бригади в Telegram.
"Абсолютно кожне ураження, яке ви тут бачите - це акт героїзму. Бо ситуація у Покровську - справді важка і працювати в таких умовах потребує неабиякої сміливості та віддачі", - наголосили захисники.
Бійці бригади зауважили, що інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку значно зросла. Вони продовжують виявляти та знищувати російських штурмовиків.
"Працюємо і в самому місті, і на його південних підступах. Це вже третя частина уражень з FPV за останні сім днів", - йдеться у дописі.
Крім того, бійці 155 ОМБр розповіли, що наразі інтенсивність штурмів на цьому напрямку "вища, ніж будь-коли". Водночас вони додали, що пілоти бригади зараз "нищать більше, ніж будь-коли".
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що РФ прагне якомога швидше захопити Покровськ. Це необхідно країні-агресорці для того, щоб створити враження, що вона здатна встановити повний контроль над Донбасом.
Раніше Генеральний штаб ЗСУ спростував фейки російської пропаганди про нібито "оточення Покровська".
РБК-Україна раніше писало, що ЗСУ продовжують утримувати позиції в межах Покровсько-Мирноградської агломерації, проте ситуація залишається напруженою.
Російські підрозділи вже проникли в місто, але українські захисники ведуть активні бої, вибиваючи окупантів. Координація дій між різними підрозділами залишається ключовим завданням.