"Каждое поражение - это акт героизма": ВСУ показали, как дронами уничтожают россиян в Покровске

"Абсолютно каждое поражение, которое вы здесь видите - это акт героизма. Потому что ситуация в Покровске - действительно тяжелая и работать в таких условиях требует большой смелости и отдачи", - отметили защитники.

Бойцы бригады рассказали, что интенсивность боевых действий на Покровском направлении значительно возросла. Они продолжают выявлять и уничтожать российских штурмовиков.

"Работаем и в самом городе, и на его южных подступах. Это уже третья часть поражений с FPV за последние семь дней", - говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы 155 ОМБр рассказали, что сейчас интенсивность штурмов на этом направлении "выше, чем когда-либо". В то же время они добавили, что пилоты бригады сейчас "уничтожают больше, чем когда-либо".