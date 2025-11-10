RU

"Каждое поражение - это акт героизма": ВСУ показали, как дронами уничтожают россиян в Покровске

Фото: бойцы ВСУ заявили, что бои в Покровске стали значительно интенсивнее (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов в Покровске и в окрестностях города. Бойцы 155 ОМБр показали кадры поражения врага FPV-дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию бригады в Telegram.

"Абсолютно каждое поражение, которое вы здесь видите - это акт героизма. Потому что ситуация в Покровске - действительно тяжелая и работать в таких условиях требует большой смелости и отдачи", - отметили защитники.

Бойцы бригады рассказали, что интенсивность боевых действий на Покровском направлении значительно возросла. Они продолжают выявлять и уничтожать российских штурмовиков.

"Работаем и в самом городе, и на его южных подступах. Это уже третья часть поражений с FPV за последние семь дней", - говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы 155 ОМБр рассказали, что сейчас интенсивность штурмов на этом направлении "выше, чем когда-либо". В то же время они добавили, что пилоты бригады сейчас "уничтожают больше, чем когда-либо".

 

Бои за Покровск

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что РФ стремится как можно скорее захватить Покровск. Это необходимо стране-агрессору для того, чтобы создать впечатление, что она способна установить полный контроль над Донбассом.

Ранее Генеральный штаб ВСУ опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".

РБК-Украина ранее писало, что ВСУ продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, однако ситуация остается напряженной.

Российские подразделения уже проникли в город, но украинские защитники ведут активные бои, выбивая оккупантов. Координация действий между различными подразделениями остается ключевой задачей.

