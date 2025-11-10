"Каждое поражение - это акт героизма": ВСУ показали, как дронами уничтожают россиян в Покровске

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов в Покровске и в окрестностях города. Бойцы 155 ОМБр показали кадры поражения врага FPV-дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию бригады в Telegram.
"Абсолютно каждое поражение, которое вы здесь видите - это акт героизма. Потому что ситуация в Покровске - действительно тяжелая и работать в таких условиях требует большой смелости и отдачи", - отметили защитники.
Бойцы бригады рассказали, что интенсивность боевых действий на Покровском направлении значительно возросла. Они продолжают выявлять и уничтожать российских штурмовиков.
"Работаем и в самом городе, и на его южных подступах. Это уже третья часть поражений с FPV за последние семь дней", - говорится в сообщении.
Кроме того, бойцы 155 ОМБр рассказали, что сейчас интенсивность штурмов на этом направлении "выше, чем когда-либо". В то же время они добавили, что пилоты бригады сейчас "уничтожают больше, чем когда-либо".
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что РФ стремится как можно скорее захватить Покровск. Это необходимо стране-агрессору для того, чтобы создать впечатление, что она способна установить полный контроль над Донбассом.
Ранее Генеральный штаб ВСУ опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".
РБК-Украина ранее писало, что ВСУ продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, однако ситуация остается напряженной.
Российские подразделения уже проникли в город, но украинские защитники ведут активные бои, выбивая оккупантов. Координация действий между различными подразделениями остается ключевой задачей.