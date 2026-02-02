Кожна десята станція не працює без світла: Зеленський дав доручення щодо зв'язку

За його словами, за даними МВС, близько 10% базових станцій не працюють під час блекаутів, причому найчастіше проблеми виникають у сільській місцевості.

"Зв’язок повинен бути стабільним", - наголосив глава держави.

Що передувало

Раніше Кабінет міністрів створив координаційний штаб для забезпечення стабільного зв’язку на тлі постійних російських обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко також провела нараду з мобільними операторами щодо роботи мереж під час відключень світла. За її словами, понад 8 тисяч базових станцій уже працюють на генераторах, а оператори закупили більше 15 тисяч резервних генераторів.