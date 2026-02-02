UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Кожна десята станція не працює без світла: Зеленський дав доручення щодо зв'язку

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Близько десятої частини базових станцій мобільного зв’язку не витримує відключень електроенергії. Керівники регіонів повинні усунути проблему.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, за даними МВС, близько 10% базових станцій не працюють під час блекаутів, причому найчастіше проблеми виникають у сільській місцевості.

"Зв’язок повинен бути стабільним", - наголосив глава держави.

Що передувало

Раніше Кабінет міністрів створив координаційний штаб для забезпечення стабільного зв’язку на тлі постійних російських обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко також провела нараду з мобільними операторами щодо роботи мереж під час відключень світла. За її словами, понад 8 тисяч базових станцій уже працюють на генераторах, а оператори закупили більше 15 тисяч резервних генераторів.

"Стабільний звʼязок важливий для життєзабезпечення людей і громад", - підкреслила Свириденко.

Після російських обстрілів в Одесі вдалося відновити доступність мобільного зв’язку до 60%, а для пунктів незламності додатково передали термінали Starlink.

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийВідключеня світлаІнтернетМобільний трафікзв'язок