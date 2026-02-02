Каждая десятая станция не работает без света: Зеленский дал поручение по связи

По его словам, по данным МВД, около 10% базовых станций не работают во время блэкаутов, причем чаще всего проблемы возникают в сельской местности.

"Связь должна быть стабильной", - подчеркнул глава государства.

Что предшествовало

Ранее Кабинет министров создал координационный штаб для обеспечения стабильной связи на фоне постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

Премьер-министр Юлия Свириденко также провела совещание с мобильными операторами по работе сетей во время отключений света. По ее словам, более 8 тысяч базовых станций уже работают на генераторах, а операторы закупили более 15 тысяч резервных генераторов.