Кожен водій має знати: як діяти під час повітряної тривоги в авто

Як діяти під час тривоги водіям і пасажирам авто

Згідно з правилами безпеки під час повітряної тривоги, громадянам, які на момент її оголошення перебувають в автомобілі, радять:

зупинити транспортний засіб так, щоб він не заважав руху;

швидко прямувати до найближчого укриття.

"Якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі", - наголосили у поліції.

Крім того, водіям радять намагатись об'їхати центральні автошляхи міста іншими альтернативними шляхами:

щоб не потрапити у затор;

щоб не наражати себе на небезпеку.

Що робити, якщо повітряна тривога застала на вулиці

Правоохоронці повідомили, що людям, які на момент оголошення повітряної тривоги перебувають на вулиці, потрібно:

прямувати до найближчого укриття;

уникати будівель стратегічного значення.

Що робити під час тривоги тим, хто перебуває вдома

Українцям, які під час повітряної тривоги перебувають вдома, також радять не нехтувати важливими правилами безпеки:

закрити вікна;

вимкнути всі прилади й світло;

швидко одягнутись;

взяти тривожну валізу з необхідними речами;

прямувати до укриття (не користуючись при цьому ліфтами);

стежити за повідомленнями офіційних джерел інформації.

"Якщо поруч немає укриття, дотримуйтеся правила "двох стін". Бережіть себе", - підсумували у поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/ternopilpolice)