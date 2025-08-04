Каждый водитель должен знать: как действовать во время воздушной тревоги в авто

Как действовать во время тревоги водителям и пассажирам авто

Согласно правилам безопасности во время воздушной тревоги, гражданам, которые на момент ее объявления находятся в автомобиле, советуют:

остановить транспортное средство так, чтобы оно не мешало движению;

быстро следовать к ближайшему укрытию.

"Если поблизости нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячьтесь за двумя стенами на цокольном или первом этаже", - подчеркнули в полиции.

Кроме того, водителям советуют пытаться объехать центральные автодороги города другими альтернативными путями:

чтобы не попасть в пробку;

чтобы не подвергать себя опасности.

Что делать, если воздушная тревога застала на улице

Правоохранители сообщили, что людям, которые на момент объявления воздушной тревоги находятся на улице, нужно:

направляться в ближайшее укрытие;

избегать зданий стратегического значения.

Что делать во время тревоги тем, кто находится дома

Украинцам, которые во время воздушной тревоги находятся дома, также советуют не пренебрегать важными правилами безопасности:

закрыть окна;

выключить все приборы и свет;

быстро одеться;

взять тревожный чемодан с необходимыми вещами;

направляться в укрытие (не пользуясь при этом лифтами);

следить за сообщениями официальных источников информации.

"Если рядом нет укрытия, придерживайтесь правила "двух стен". Берегите себя", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/ternopilpolice)