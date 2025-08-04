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Каждый водитель должен знать: как действовать во время воздушной тревоги в авто

Правила безопасности во время воздушной тревоги важны и для пешеходов, и для водителей (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Угроза вражеских атак в Украине сохраняется ежедневно, поэтому каждый гражданин должен соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Тернопольской области в Facebook.

Как действовать во время тревоги водителям и пассажирам авто

Согласно правилам безопасности во время воздушной тревоги, гражданам, которые на момент ее объявления находятся в автомобиле, советуют:

  • остановить транспортное средство так, чтобы оно не мешало движению;
  • быстро следовать к ближайшему укрытию.

"Если поблизости нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячьтесь за двумя стенами на цокольном или первом этаже", - подчеркнули в полиции.

Кроме того, водителям советуют пытаться объехать центральные автодороги города другими альтернативными путями:

  • чтобы не попасть в пробку;
  • чтобы не подвергать себя опасности.

Что делать, если воздушная тревога застала на улице

Правоохранители сообщили, что людям, которые на момент объявления воздушной тревоги находятся на улице, нужно:

  • направляться в ближайшее укрытие;
  • избегать зданий стратегического значения.

Что делать во время тревоги тем, кто находится дома

Украинцам, которые во время воздушной тревоги находятся дома, также советуют не пренебрегать важными правилами безопасности:

  • закрыть окна;
  • выключить все приборы и свет;
  • быстро одеться;
  • взять тревожный чемодан с необходимыми вещами;
  • направляться в укрытие (не пользуясь при этом лифтами);
  • следить за сообщениями официальных источников информации.

"Если рядом нет укрытия, придерживайтесь правила "двух стен". Берегите себя", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/ternopilpolice)

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киевской и нескольких других областях Украины изменили порядок объявления (включения сигнала) воздушной тревоги.

Тем временем в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали о надежности укрытий в Украине (и работает ли так называемое "правило двух стен") и как действовать, если человек все же оказался под завалами.

Кроме того, мы объясняли, законна ли эвакуация авто за неправильную парковку во время воздушной тревоги и можно ли обжаловать штраф за такое нарушение.

Читайте также, чего нельзя делать после отбоя воздушной тревоги и вражеского обстрела, чтобы уберечь себя и детей.

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