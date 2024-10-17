На замітку водіям. Юрист пояснив, чи мають право евакуювати авто під час тривоги

Під час повітряної тривоги громадянам потрібно якнайшвидше добратись до укриття, через це іноді водіям доводиться паркувати авто у недозволених місцях, порушуючи цим правила.

РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка про те, чи законно евакуювати авто за неправильне паркування під час повітряної тривоги та чи можна оскаржити штраф за це порушення.

Чи законно евакуйовувати авто під час тривоги

"Законодавством не заборонено евакуйовувати автомобілі під час повітряної тривоги, однак, такі рішення ухвалюються у кожному конкретному випадку інспекторами уповноваженого органу місцевого самоврядування, який контролює виконання вимог законодавства під час паркування транспорту", – пояснює юрист.

За його словами, у Києві інспектори з паркування Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації не проводять евакуацію авто під час повітряної тривоги, а розпочинають перевірки через 20 хвилин після відбою. Однак, автомобіль все одно можуть евакуювати, якщо він перешкоджає руху пішоходів або спеціальної техніки.

Які штрафи передбачені за неправильне паркування

Стаття 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неправильне паркування передбачає відповідальність у вигляді штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування тим майданчиком для платного паркування, на якому знаходиться транспорт у момент порушення.

"Паркування авто на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг, або на місцях, не призначених для паркування відповідного транспорту, тягне за собою накладення штрафу в тридцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування тим майданчиком для платного паркування, на якому знаходиться авто", – каже Буліменко.

Справи про стягнення штрафів розглядаються виконавчими комітетами, а в населених пунктах, де їх нема, – сільськими, селищними, міськими радами.

Чи можна оскаржити штраф за неправильне паркування під час тривоги

"Хоч законодавство і не забороняє евакуацію транспорту під час повітряної тривоги, його власник може оскаржити рішення виконавчого комітету про накладення штрафу у суді", – говорить юрист.

Для оскарження власник має довести перед судом, що він діяв у стані крайньої потреби. Тобто для усунення небезпеки, яка загрожувала державному або громадському порядку, власності, правам і свободам громадян, і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода.