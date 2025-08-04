Каждый водитель должен знать: как действовать во время воздушной тревоги в авто
Угроза вражеских атак в Украине сохраняется ежедневно, поэтому каждый гражданин должен соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Тернопольской области в Facebook.
Как действовать во время тревоги водителям и пассажирам авто
Согласно правилам безопасности во время воздушной тревоги, гражданам, которые на момент ее объявления находятся в автомобиле, советуют:
- остановить транспортное средство так, чтобы оно не мешало движению;
- быстро следовать к ближайшему укрытию.
"Если поблизости нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячьтесь за двумя стенами на цокольном или первом этаже", - подчеркнули в полиции.
Кроме того, водителям советуют пытаться объехать центральные автодороги города другими альтернативными путями:
- чтобы не попасть в пробку;
- чтобы не подвергать себя опасности.
Что делать, если воздушная тревога застала на улице
Правоохранители сообщили, что людям, которые на момент объявления воздушной тревоги находятся на улице, нужно:
- направляться в ближайшее укрытие;
- избегать зданий стратегического значения.
Что делать во время тревоги тем, кто находится дома
Украинцам, которые во время воздушной тревоги находятся дома, также советуют не пренебрегать важными правилами безопасности:
- закрыть окна;
- выключить все приборы и свет;
- быстро одеться;
- взять тревожный чемодан с необходимыми вещами;
- направляться в укрытие (не пользуясь при этом лифтами);
- следить за сообщениями официальных источников информации.
"Если рядом нет укрытия, придерживайтесь правила "двух стен". Берегите себя", - подытожили в полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/ternopilpolice)
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киевской и нескольких других областях Украины изменили порядок объявления (включения сигнала) воздушной тревоги.
Тем временем в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали о надежности укрытий в Украине (и работает ли так называемое "правило двух стен") и как действовать, если человек все же оказался под завалами.
Кроме того, мы объясняли, законна ли эвакуация авто за неправильную парковку во время воздушной тревоги и можно ли обжаловать штраф за такое нарушение.
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