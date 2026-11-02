Кожен четвертий українець не захищає свої дані в інтернеті: як не стати жертвою шахраїв

Понад 40 відсотків дорослих українців не мають навіть базових цифрових навичок, а двоє з трьох користувачів уже стикалися з проблемами безпеки в інтернеті. Щоб навчити людей захищати особисті дані та розпізнавати шахрайство у мережі, Мінцифри запустило Місяць цифрової грамотності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінцифри у Telegram.
За даними свіжого дослідження цифрової та ШІ-грамотності, майже 92 відсотки дорослого населення України щодня користуються інтернетом.
При цьому щонайменше базовий рівень цифрових навичок демонструють лише 58 відсотків опитаних, а кожен четвертий українець взагалі не вживає жодних заходів для захисту власних персональних даних.
Серед найпоширеніших загроз в українському онлайн-просторі виділяють такі:
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Для підвищення обізнаності громадян у листопаді Мінцифра разом із платформою Дія.Освіта запустили щорічний Місяць цифрової грамотності.
На порталі відкрили доступ до безплатного освітнього серіалу "Цифрові навички та онлайн-безпека", який складається з семи коротких епізодів.
У межах навчальної програми українцям пояснюють:
Додатково на платформі планують запустити інтерактивні флешкартки з експрес-інструкціями на випадок витоку даних або отримання підозрілих посилань.
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Окрім корисних знань, учасники освітньої програми можуть отримати цінні призи. Для участі у розіграші необхідно повністю переглянути серіал і успішно скласти фінальний тест до 30 листопада.
Примітно, що всі власники підтверджених сертифікатів, зокрема й ті користувачі, які завершили навчання раніше, потраплять до списку учасників розіграшу автоматично.