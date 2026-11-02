Каждый четвертый украинец не защищает свои данные в интернете: как не стать жертвой мошенников

Тревожная статистика и самые популярные схемы кибермошенников

По данным свежего исследования цифровой и ИИ-грамотности, почти 92 процента взрослого населения Украины ежедневно пользуются Интернетом.

При этом минимум базовый уровень цифровых навыков демонстрируют лишь 58 процентов опрошенных, а каждый четвертый украинец вообще не принимает никаких мер по защите собственных персональных данных.

Среди наиболее распространенных угроз в украинском онлайн-пространстве выделяют следующие:

фишинговые и мошеннические сообщения с подозрительными ссылками;

просьба о срочном переводе средств от знакомых, чьи аккаунты были сломаны;

поддельные сайты-клоны, предназначенные для выманивания банковских реквизитов и паролей.

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Бесплатное обучение и противодействие ИИ-угрозам на платформе Действие.

Для повышения осведомленности граждан в ноябре Минцифра вместе с платформой Дія.Образование запустили ежегодный Месяц цифровой грамотности.

На портале открыли доступ к бесплатному образовательному сериалу "Цифровые навыки и онлайн-безопасность", состоящему из семи коротких эпизодов.

В рамках учебной программы украинцам объясняют:

распознавание фишинга, фальшивых сайтов и звонков от псевдоработников банковских учреждений;

эффективная защита личной информации и алгоритм действий в случае утечки данных или излома аккаунта;

выявление дипфейков, искусственно клонированных голосов и ошибок ИИ, когда алгоритмы придумывают несуществующие "факты";

понимание работы алгоритмов социальных сетей и способы выхода из информационного пузыря;

подготовка резервных каналов связи и правила проверки фактажа во время чрезвычайных ситуаций.

Дополнительно на платформе планируют запустить интерактивные флэш-карты с экспресс-инструкциями на случай утечки данных или получения подозрительных ссылок.

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Розыгрыш подарков за получение сертификата

Кроме полезных знаний, участники программы могут получить ценные призы. Для участия в розыгрыше необходимо полностью просмотреть сериал и успешно сдать финальный тест до 30 ноября.

Примечательно, что все владельцы подтвержденных сертификатов, в том числе и те пользователи, которые завершили обучение раньше, попадут в список участников розыгрыша автоматически.