Каждый четвертый украинец не защищает свои данные в интернете: как не стать жертвой мошенников

У более 40 процентов взрослых украинцев нет даже базовых цифровых навыков, а двое из трех пользователей уже сталкивались с проблемами безопасности в интернете. Чтобы научить людей защищать личные данные и распознавать мошенничество в сети, Минцифры запустило Месяц цифровой грамотности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минцифры в Telegram.
По данным свежего исследования цифровой и ИИ-грамотности, почти 92 процента взрослого населения Украины ежедневно пользуются Интернетом.
При этом минимум базовый уровень цифровых навыков демонстрируют лишь 58 процентов опрошенных, а каждый четвертый украинец вообще не принимает никаких мер по защите собственных персональных данных.
Среди наиболее распространенных угроз в украинском онлайн-пространстве выделяют следующие:
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Для повышения осведомленности граждан в ноябре Минцифра вместе с платформой Дія.Образование запустили ежегодный Месяц цифровой грамотности.
На портале открыли доступ к бесплатному образовательному сериалу "Цифровые навыки и онлайн-безопасность", состоящему из семи коротких эпизодов.
В рамках учебной программы украинцам объясняют:
Дополнительно на платформе планируют запустить интерактивные флэш-карты с экспресс-инструкциями на случай утечки данных или получения подозрительных ссылок.
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Кроме полезных знаний, участники программы могут получить ценные призы. Для участия в розыгрыше необходимо полностью просмотреть сериал и успешно сдать финальный тест до 30 ноября.
Примечательно, что все владельцы подтвержденных сертификатов, в том числе и те пользователи, которые завершили обучение раньше, попадут в список участников розыгрыша автоматически.