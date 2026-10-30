В Україні оголосили конкурс на розробку керованих ракет та радарів: деталі

Міноборони спільно з Мінцифри та Brave1 запускають грантові конкурси на розробку керованих ракет класу "повітря-повітря" та українських радарів. Наступним кроком стане грантовий конкурс на турбореактивні двигуни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

За словами міністра оборони України Євгенія Хмари, мета нових конкурсів - забезпечити Сили безпеки і оборони ефективними засобами протидії повітряним цілям, знизити вартість перехоплення реактивних дронів і розвивати виробництво радарів в Україні.

Він також наголосив, що серед головних російських загроз зараз - балістика, дешеві крилаті ракети, швидкісні безпілотники та керовані авіабомби.

Від українських виробників Міноборони очікує розвитку власних навігаційних рішень, посилення РЕБ, створення радарів для виявлення малопомітних цілей та доступних засобів, які можна масштабувати у виробництві.

"Наші вимоги зрозумілі: ефективність, доступна вартість, взаємодія між системами та достатній об’єм постачання. Саме на цих результатах маємо зосередити спільну роботу держави, військових і українського оборонно-промислового комплексу", - зазначив Хмара.

Окремим завданням для виробників він назвав пошук нових рішень для протидії КАБам та зниження ефективності їх застосування.

"Сьогодні наш фокус - протидія російським загрозам. Але важливо створювати інноваційні рішення, які дозволять нам діяти на випередження і переважати. Нам потрібен асиметричний вплив. Нам потрібні технології, які змінюють правила гри на нашу користь", - резюмував міністр оборони.