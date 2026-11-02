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Російська хакерська атака на "Повітряну тривогу": у ЗСУ оцінили наслідки

10:18 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
Російська хакерська атака на "Повітряну тривогу": у ЗСУ оцінили наслідки Фото: речник Повітряних сил Юрій Ігнат (Getty Images)
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Застосунок "Повітряна тривога" вночі зламали російські хакери. У Повітряних силах пояснили, чи вплинув злам на роботу Сил оборони і де зараз шукати сповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на телемарафоні.

"Чи вплинуло це (хакерська атака - ред.) на роботу Сил оборони? Звісно, ні. Повітряні сили та всі складові Сил безпеки й оборони працювали у штатному режимі", - заявив Ігнат.

За його словами, застосунок - лише додатковий спосіб оповіщення. Він не належить Повітряним силам, але військові надають для нього перевірену інформацію про загрози: безпілотники, реактивні дрони та крилаті ракети.

З балістикою складніше. Цілі летять дуже швидко, тому оперативно повідомляти про них через застосунок важко.

Що з відновленням роботи застосунку

"Сьогодні вночі росіяни дійсно атакували цей застосунок. З’явилися повідомлення з очевидними ознаками хакерської атаки. Наразі роботу відновлюють: до цього залучені команда застосунку та Мінцифри. Думаю, найближчим часом її вдасться налагодити", - розповів речник.

Ігнат також наголосив, що застосунок і Сили безпеки та оборони - це різні системи оповіщення. Населення сповіщають ДСНС та органи цивільного захисту.

Повітряні сили працюють у штатному режимі на власних майданчиках у соціальних мережах, зокрема в Telegram, Viber та WhatsApp.

"Ми намагаємося якомога швидше повідомляти про загрози, особливо про балістичні та ракетні удари", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, ввечері 1 листопада застосунок "Повітряна тривога" перестав працювати.

На його сайті з’явилася червона тривога по всій Україні та повідомлення про нібито хімічну загрозу і вуличні бої в Києві.

Як повідомляв РБК-Україна, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що застосунок зламали. За його словами, інформація про зазначені загрози не відповідає дійсності.

Також ми писали, що у Мінцифри радять увімкнути екстрені сповіщення на смартфоні. Вони надходять навіть у беззвучному режимі.

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Повітряні сили України Повітряна тривога
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