Дві SIM-карти? У Мінцифри розповіли, як залишатися на зв'язку, попри удари РФ
Наявність кількох SIM-карток або підключення до двох інтернет-провайдерів може допомогти під час перебоїв зі зв'язком, проте це не дає абсолютної гарантії.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько.
Чому корисні дві SIM-картки
За словами Прибитька, мати SIM-картки різних мобільних операторів - це справді практичний крок.
"Якщо потрібен надійний мобільний інтернет, дві SIM-карти різних операторів можуть дати додатковий варіант підключення", - пояснив він.
Але, як зауважив заступник міністра, якщо необхідно просто залишатися на зв'язку для дзвінків, зазвичай достатньо Національного роумінгу.
Чи допоможуть два інтернет-провайдери
Підключення квартири одразу до двох різних провайдерів також може стати у пригоді, але не є стовідсотковим захистом від блекауту.
"Щодо домашнього інтернету - два провайдери можуть бути корисними, але це не гарантія. Якщо вони використовують одну магістраль або спільну інфраструктуру, її пошкодження може одночасно вплинути на обох", - зауважив Прибитько.
Як налаштувати домашній інтернет без світла
Щоб інтернет удома не зникав під час відключень світла, заступник міністра радить переходити на енергонезалежну оптичну технологію xPON. Її перевага в тому, що між провайдером та помешканням немає проміжного обладнання, яке потребує струму.
"Тому під час відключення потрібно лише заживити свій Wi-Fi роутер та модем від павербанка або іншого резервного джерела живлення і можна залишатися онлайн", - додав він.