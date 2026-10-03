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Дві SIM-карти? У Мінцифри розповіли, як залишатися на зв'язку, попри удари РФ

08:00 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Дмитро Левицький
Дві SIM-карти? У Мінцифри розповіли, як залишатися на зв'язку, попри удари РФ Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
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Наявність кількох SIM-карток або підключення до двох інтернет-провайдерів може допомогти під час перебоїв зі зв'язком, проте це не дає абсолютної гарантії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько.

Чому корисні дві SIM-картки

За словами Прибитька, мати SIM-картки різних мобільних операторів - це справді практичний крок.

"Якщо потрібен надійний мобільний інтернет, дві SIM-карти різних операторів можуть дати додатковий варіант підключення", - пояснив він.

Але, як зауважив заступник міністра, якщо необхідно просто залишатися на зв'язку для дзвінків, зазвичай достатньо Національного роумінгу.

Чи допоможуть два інтернет-провайдери

Підключення квартири одразу до двох різних провайдерів також може стати у пригоді, але не є стовідсотковим захистом від блекауту.

"Щодо домашнього інтернету - два провайдери можуть бути корисними, але це не гарантія. Якщо вони використовують одну магістраль або спільну інфраструктуру, її пошкодження може одночасно вплинути на обох", - зауважив Прибитько.

Як налаштувати домашній інтернет без світла

Щоб інтернет удома не зникав під час відключень світла, заступник міністра радить переходити на енергонезалежну оптичну технологію xPON. Її перевага в тому, що між провайдером та помешканням немає проміжного обладнання, яке потребує струму.

"Тому під час відключення потрібно лише заживити свій Wi-Fi роутер та модем від павербанка або іншого резервного джерела живлення і можна залишатися онлайн", - додав він.

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