Грошова підтримка батьків онлайн: усе про нові послуги та компенсації в "Дії"

Що треба знати про нові можливості оформлення виплат через "Дію" (фото: Facebook/Коваль)

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Народження дитини — це час, коли кожна хвилина на вагу золота. Ходити держустановами з немовлям на руках або збирати стоси довідок — точно не те, чим мають займатися батьки. Саме тому ми цифровізуємо соціальні послуги, аби необхідну фінансову підтримку можна було оформити за лічені хвилини.

Зараз на порталі "Дія" запускається комплексна система підтримки родин на різних етапах: від вагітності до моменту, коли дитина йде в садочок або ясла. Дві послуги вже працюють онлайн, а третя з’явиться найближчим часом.



Розповідаю, як вони працюють і що потрібно знати батькам.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Ця послуга створена для жінок, які не сплачують ЄСВ. Йдеться про непрацюючих матерів, студенток, а також військовослужбовиць, поліцейських та співробітниць ДСНС.

Розмір допомоги становить 7 000 грн щомісяця.

Щоб її оформити, не потрібно збирати паперові довідки. Головне — мати медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Він має бути чинним або з дати його закриття минуло не більше 6 місяців. Гроші надходять на звичайний рахунок "Дія.Картки".

Тут немає жодних обмежень за MCC-кодами, тож ви можете витрачати ці кошти на будь-які власні потреби. Заходьте і користуйтеся на порталі.

Допомога в перший рік дитини

Це щомісячна підтримка батьків протягом першого року життя малюка в розмірі 7 000 грн (або 10 500 грн, якщо йдеться про дитину з інвалідністю).

Подати заяву можна до останнього дня шостого місяця після виповнення 1 року. Але сама виплата буде за період завершення медичного висновку про тимчасову непрацездатність/або 1 січня 2026 до виповнення 1 року

На відміну від виплат у зв’язку з вагітністю, це вже цільові кошти. Вони зараховуються на спеціальний рахунок "Турбота про дитину" вашої "Дія.Картки". Витратити їх можна виключно на дитячі товари: дитяче харчування, одяг, підгузки та засоби догляду.

Процес подачі повністю цифровий і складається з двох кроків:

Мама авторизується на порталі "Дія" та заповнює першу частину заяви.

Система сама перевіряє дані в державних реєстрах (паспорт, РНОКПП та вік дитини).

Коли перевірка пройшла успішно, на електронну пошту надходить посилання на другу частину заяви. Її потрібно підписати "Дія.Підписом" або файловим КЕП протягом 24 годин. Заходьте і користуйтеся на порталі.

Якщо ж вам зручніше подати документи в паперовому вигляді, така можливість залишається — можна звернутися до ЦНАПу, Пенсійного фонду чи представників громади.

єЯсла: підтримка для тих, хто повертається до роботи

Окремий блок, який ми запускаємо найближчими тижнями, — послуга єЯсла. Вона розрахована на батьків дітей від 1 до 3 років, які вирішують виходити на роботу на повний день після відпустки по догляду. Держава щомісяця компенсуватиме 8 000 грн на кожну дитину (або 12 000 грн для дітей з інвалідністю).

Ці кошти можна спрямувати на покриття витрат на догляд та розвиток малюка, адже вони також будуть приходити на спеціальний рахунок "Турбота про дитину" вашої "Дія.Картки".

Головна мета цих змін — зробити спілкування з державою непомітним та простим. Сервіси розроблені Мінцифрою спільно з Мінсоцполітики, а також нашими швейцарськими партнерами з EGAP та з Фондом Східна Європа, аби батьки витрачали час на дитину, а не на бюрократію.