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Супруге Кожары сообщили о подозрении

Новости » Общество     10.04.2020 - 17:13
Супруге Кожары сообщили о подозрении
Фото: Леонид Кожара (facebook.com/kozhara)

Подозрение Марине Козерод было сообщено за заведомо ложные показания

Следователи полиции Киевской области сообщили о подозрении жене экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве бывшего гендиректора телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что подозрение было сообщено за заведомо ложные показания.

"Женщина, пытаясь прикрыть своего мужа в суде заявила, что подозреваемый не убивал товарища, а именно она причастна к смерти гостя. Полицейские провели необходимые следственные действия и установили, что подозреваемая солгала. За лжесвидетельство ей грозит до 5 лет заключения", - говорится в сообщении.

Отметим, на суде по делу Кожары его жена заявила о причастности к убийству экс-гендиректора "Интера". По словам адвоката, Марина Козерод якобы пыталась отобрать пистолет у Старицкого.

Напомним, 25 марта полиция Киевской области задержала Леонида Кожару по подозрению в убийстве Сергея Старицкого.

Ранее полиция Киевской области расследовала гибель Старицкого как самоубийство. Изначально сообщалось, что жительница села Чайки (предположительно супруга Кожары) сообщила о самоубийстве гостя. На месте полиция обнаружила бывшего гендиректора "Интера" с огнестрельным ранением головы. В качестве вещественного доказательства изъяли пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. Сам Кожара и его супруга в момент выстрела якобы находились в других комнатах.

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