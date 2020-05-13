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Апелляционный суд оставил Кожару под стражей

Новости » Происшествия     13.05.2020 - 17:32
Апелляционный суд оставил Кожару под стражей
Фото: Леонид Кожара (facebook.com леониду kozhara)

Суд отказался изменять меру пресечения Кожаре

Киевский Апелляционный суд решил оставить под стражей бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу суда в Facebook.

Так, суд отказался изменять меру пресечения Кожаре, а апелляционную жалобу стороны защиты оставили без удовлетворения. Кожара остается под стражей с альтернативой в виде залога в размере более 14 млн гривен.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - заявили в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что жену Кожары Марину Козерод суд отпустил под личное обязательство. Козерод обязалась не оставлять Киевскую область, а также информировать полицию о смене места жительства. Козерод подозревают в предоставлении заведомо ложных показаний по делу об убийстве Старицкого.

Как писало РБК-Украина, полиция задержала Леонида Кожару по подозрению в убийстве Сергея Старицкого 25 марта. Сначала гибель Старицкого расследовалась как самоубийство. Инцидент произошел в жилье Кожары в селе Чайки, в момент выстрела Кожара и его жена якобы находились в других комнатах.

Теги Новости Украины Леонид КожараАпелляционный суд Киева
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