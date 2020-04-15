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Супругу Кожары отпустили под личное обязательство

Новости » Общество     15.04.2020 - 21:24
Супругу Кожары отпустили под личное обязательство
Фото: Леонид Кожара (facebook.com/kozhara)

Марину Козерод подозревают в даче ложных показаний в деле об убийстве Сергея Старицкого

Шевченковский районный суд города Киева отпустил супругу бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары Марину Козерод под личное обязательство. Об этом сообщил адвокат Козерод Илья Серафимов, передает "Громадське".

По его словам, его клиентка обязалась не покидать Киевскую область, информировать правоохранителей об изменении места жительства и являться на их вызовы.

Напомним, 10 апреля Марине Козерод сообщили о подозрении за заведомо ложные показания в деле об убийстве бывшего гендиректора телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Ранее на суде по делу Леонида Кожары его жена заявила о причастности к убийству экс-гендиректора "Интера". По словам адвоката, Марина Козерод якобы пыталась отобрать пистолет у Старицкого.

25 марта полиция Киевской области задержала Леонида Кожару по подозрению в убийстве Сергея Старицкого.

Ранее полиция Киевской области расследовала гибель Старицкого как самоубийство. Изначально сообщалось, что жительница села Чайки (предположительно супруга Кожары) сообщила о самоубийстве гостя. На месте полиция обнаружила бывшего гендиректора "Интера" с огнестрельным ранением головы. В качестве вещественного доказательства изъяли пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. Сам Кожара и его супруга в момент выстрела якобы находились в других комнатах.

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