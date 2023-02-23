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"Козачий" загін окупантів після провалу під Вугледаром відмовився воювати, - Генштаб

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 07:12
"Козачий" загін окупантів після провалу під Вугледаром відмовився воювати, - Генштаб Фото: "козачий" загін окупантів після провалу під Вугледаром відмовився воювати (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Козачий" добровольчий загін окупантів після серйозних втрат особового складу у боях під Вугледаром Донецької області відмовився брати участь у настанні військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У зв'язку з провалом наступу та значними втратами в живій силі під Вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, наданого 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, раніше Сили оборони в коментарі Politico розповіли, що українські військові під Вугледаром розбили вщент елітну бригаду морської піхоти РФ.

Додамо, після чого на тлі значних втрат ворога стало відомо про те, що він змінює свою тактику у напрямку Вугледара Донецької області.

Докладніше про те, що відбувається в місті і чому росіяни прагнуть захопити Вугледар - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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