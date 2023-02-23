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"Казачий" отряд оккупантов после провала под Угледаром отказался воевать, - Генштаб

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Четверг 23 февраля 2023 07:12
"Казачий" отряд оккупантов после провала под Угледаром отказался воевать, - Генштаб Фото: "казачий" отряд оккупантов после провала под Угледаром отказался воевать (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Казачий" добровольческий отряд оккупантов после серьезных потерь личного состава в боях под Угледаром Донецкой области отказался участвовать в наступлении войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром, личный состав добровольческого, так называемого казачьего отряда, приданного 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее Силы обороны в комментарии Politico рассказали, что украинские военные под Угледаром разбили наголову элитную бригаду морской пехоты РФ.

Добавим, после чего на фоне значительных потерь врага стало известно о том, что он меняет свою тактику в направлении Угледара Донецкой области.

Подробнее о том, что происходит в городе и почему россияне стремятся захватить Угледар - читайте в материале РБК-Украина.

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