Українські військові під Вугледаром розбили вщент елітну бригаду морської піхоти РФ, - Politico
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. У боях під Вугледаром була повністю розгромлена елітна 155-ї бригада морської піхоти з Владивостока.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише американське видання, вона була розбита вщент включно з командним складом.
"155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз - після Ірпеня та Бучі, другий раз - після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром", - розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
За його словами, на цьому напрямку щодня гинули 150-300 російських морпіхів, а також за тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема 36 танків.
До слова, 155-та бригада вже зазнавала нищівної поразки на сході України ще у листопаді 2022 року під Павлівкою.
Нагадаємо, в ISW вказують, що провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий масштабний наступ.
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