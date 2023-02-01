Битва за Вугледар. Що відбувається в місті і навіщо воно росіянам

Вугледар останні дні разом з Бахмутом став однією з найгарячіших точок на лінії фронту. Місто активно штурмують російські війська, кидаючи туди значну частину своїх ресурсів. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Невелике шахтарське містечко розташувалось на півдні Донецької області. Лінія фронту проходить зовсім близько, а часом і переходить адміністративну межу міста. Останні дні російські війська активно штурмують місто вугілля та шахт.

"Ситуація стабільно важка, ворог намагається обійти місто з двох напрямків, з південно-східного – від села Микільське, та заходу – від села Павлівка. Вугледар обстрілюють цілодобово. Але зараз все під контролем ЗСУ. Росіян у місті немає", – сказав в коментарі виданню заступник міського голови Максим Вербовський.

Збройні сили Російської Федерації використовують мотострілецькі підрозділи та морську піхоту для того, щоб зайняти місто. Російські пропагандисти повідомляють, що на околицях Вугледара тривають запеклі бої, а російські війська нібито закріпилися на південно-східній і східній околицях населеного пункту.

Але, як зазначають у Генштабі, місто продовжують обороняти ЗСУ і воно залишається під нашим контролем. "Ворог наражається на серйозний опір від української армії, зазнаючи втрат, і відступає", – сказав в ефірі телемарафону спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Росіяни використовують усю наявну зброю: артилерію, "Гради", дрони та "Солнцепьоки". Дороги до населеного пункту перебувають під постійним обстрілом росіян. І тому вчорашнє 20-тисячне місто перетворилось на привида. Населення здебільшого вже давно зібрало речі і покинуло Вугледар: тут занадто небезпечно для життя.

За словами Вербовського, залишилось близько 500 осіб, серед яких шестеро дітей. Вони живуть в умовах постійних вибухів, пожеж та перестрілок.

"Евакуація була до 24 січня, зараз це зробити неможливо. Чекаємо на затишшя", – пояснили РБК-Україна в міській раді.

Наслідки ворожих обстрілів по Вугледару

Тим часом у Вугледарі тривають важкі бої. Один з бійців ЗСУ, який працює на цьому напрямку, розповів виданню, що ворог вдень і вночі сипе касетними снарядами. Постійно працюють реактивні системи залпового вогню.

"Намагаються всіма силами нас продавити. Вугледар поки тримається і це добре. Бо якщо його окупують, гірко буде іншим напрямкам тримати оборону, коли летить з трьох сторін", – зазначив військовослужбовець, який побажав зберегти анонімність.

Зокрема, мова йде про населені пункти, на які відкривається дорога з Вугледару – Мар’їнка та Курахово. Вони, в першу чергу, відчують на собі наслідки втрати цього населеного пункту. А про важливість Мар’їнки та Курахово РБК-Україна писало раніше.

Чому росіянам потрібний Вугледар

В Інституті вивчення війни (ISW) прогнозують, що подальший наступ росіян відбуватиметься в Луганській області або в районі Вугледара. Американські експерти припускають, що локалізовані атаки на Вугледар та населені пункти Донецької та Запорізької областей, ймовірно, мають на меті розосередити українські війська та створити умови для наступу РФ на заході Луганської області.

Британська розвідка, в свою чергу, повідомляє, що російська окупаційна армія просунулася на кількасот метрів за невелику річку Кашлагач, яка протягом кількох місяців позначала лінію фронту.

"Російське командування, можливо, має на меті, зокрема, відволікти українські сили від Бахмутського напрямку, де точаться запеклі бої", – йдеться у повідомленні Міноборони Британії 31 січня.

Ситуація в Бахмуті й справді з кожним днем погіршується. Зокрема, після відходу українських військ з Соледару, в середині січня посилились штурмові дії росіян. Паралельно з цим - активізувались війська окупантів на півдні Донецької області.

Штурм Вугледару триває вже тиждень, українські військові відбивають удари. І, за словами військового експерта Романа Світана, ЗСУ пройшли пік атаки окупантів, тому далі вже має бути легше.

"В лоб вони не можуть взяти. Можуть через Велику Новосілку постаратись обійти. Це називається оперативне оточення. Якщо перекриють нитки сполучення з Курахово, тоді нам доведеться виходити з Вугледару. Але наразі ворог зупинений. Туди були перекинуті резерви та арта, які їх заспокоїли. Наступальний тиск недовгий по часу – це 2-3 дні. Потім хвиля спадає. Відповідно – пік наступу вже пройшов", – зазначив він.

Місто дуже пошкоджено російськими обстрілами

Вугледар є плацдармом, з якого українська сторона дістає артилерією до залізничної дороги, яка йде з Донецька до Волновахи.

"Якщо бути точнішим, то це пересічення декількох автомобільних доріг, які мають значення. Для логістики, для нашого угруповання на Донбасі. Саме тому цей населений пункт дуже важливий", – зазначив військовий експерт Михайло Жирохов.

До того ж окупанти довго не можуть взяти Мар’їнку та Авдіївку. Щоб це зробити, їм потрібно зайти в тил через Курахово і Покровськ, куди йде шлях через Вугледар. Зараз місто пробують взяти уже не бійці ПВК "Вагнера", а регулярні російські війська разом з мобілізованими.

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І поки військове командування РФ кидає “на забій” пачки солдат, щоб здійснити бажання російського президента про захоплення Донецької області, українська армія залишає його мрією нездійсненною, вдало тримаючи оборону.