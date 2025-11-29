З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат

"Ми маємо статистику, тут гадати нічого не потрібно. Раз-два в тиждень, на жаль, є такі масовані удари, а це говорить про те, що Росія має достатньо засобів, які виготовляє", - сказав він.

Ігнат зазначив, що попри удари по російських оборонних заводах, масовані ракетно-дронові атаки будуть продовжуватися. Триває осінньо-зимовий період, коли росіяни традиційно активізують теракти проти енергетики.

"Зрозуміло, що може бути інтенсифікація цих ударів, тому ми завжди звертаємось до наших західних партнерів щодо нарощення нам постачання зенітних боєприпасів, передусім ракет. Розуміємо, що без цього важко буде захищати країну з такими обстрілами", - резюмував він.