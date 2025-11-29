С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат

"Мы имеем статистику, здесь гадать ничего не нужно. Раз-два в неделю, к сожалению, есть такие массированные удары, а это говорит о том, что Россия имеет достаточно средств, которые производит", - сказал он.

Игнат отметил, что несмотря на удары по российским оборонным заводам, массированные ракетно-дронные атаки будут продолжаться. Продолжается осенне-зимний период, когда россияне традиционно активизируют теракты против энергетики.

"Понятно, что может быть интенсификация этих ударов, поэтому мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам по наращиванию нам поставок зенитных боеприпасов, прежде всего ракет. Понимаем, что без этого трудно будет защищать страну с такими обстрелами", - резюмировал он.