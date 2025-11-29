С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат

Российские оккупанты пока имеют потенциал наносить массированные ракетно-пушечные удары по Украине один-два раза в неделю. Этот потенциал временно сохраняется несмотря на проблемы в оборонной промышленности РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Мы имеем статистику, здесь гадать ничего не нужно. Раз-два в неделю, к сожалению, есть такие массированные удары, а это говорит о том, что Россия имеет достаточно средств, которые производит", - сказал он.
Игнат отметил, что несмотря на удары по российским оборонным заводам, массированные ракетно-дронные атаки будут продолжаться. Продолжается осенне-зимний период, когда россияне традиционно активизируют теракты против энергетики.
"Понятно, что может быть интенсификация этих ударов, поэтому мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам по наращиванию нам поставок зенитных боеприпасов, прежде всего ракет. Понимаем, что без этого трудно будет защищать страну с такими обстрелами", - резюмировал он.
Напомним, в ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет различных типов и 596 дронов. 558 беспилотников и 19 ракет были сбиты Силами обороны. Главной целью оккупантов были Киев и Киевская область. Известно о погибших, пострадавших и разрушениях.
Традиционно россияне атаковали прежде всего энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. Фиксировались обесточивания. В Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших.
Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.