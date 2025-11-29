RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат

Фото: начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Суспільне)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты пока имеют потенциал наносить массированные ракетно-пушечные удары по Украине один-два раза в неделю. Этот потенциал временно сохраняется несмотря на проблемы в оборонной промышленности РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Мы имеем статистику, здесь гадать ничего не нужно. Раз-два в неделю, к сожалению, есть такие массированные удары, а это говорит о том, что Россия имеет достаточно средств, которые производит", - сказал он.

Игнат отметил, что несмотря на удары по российским оборонным заводам, массированные ракетно-дронные атаки будут продолжаться. Продолжается осенне-зимний период, когда россияне традиционно активизируют теракты против энергетики.

"Понятно, что может быть интенсификация этих ударов, поэтому мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам по наращиванию нам поставок зенитных боеприпасов, прежде всего ракет. Понимаем, что без этого трудно будет защищать страну с такими обстрелами", - резюмировал он.

 

Массированная атака по Украине 29 ноября: что известно

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет различных типов и 596 дронов. 558 беспилотников и 19 ракет были сбиты Силами обороны. Главной целью оккупантов были Киев и Киевская область. Известно о погибших, пострадавших и разрушениях.

Традиционно россияне атаковали прежде всего энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. Фиксировались обесточивания. В Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших.

Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаВойна в УкраинеРакетыРакетная атака