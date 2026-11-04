Виверження вулканів змінюють клімат: вчені уточнили ризики для Північної півкулі
Виверження вулканів здатні охолоджувати поверхню Землі роками. Проте масштаб такого впливу може залежати від географії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Geophysical Research Letters.
Як саме вулканічні виверження охолоджують Землю
Згідно з поясненням науковців, вулканічні виверження можуть охолоджувати поверхню Землі впродовж років - розсіюючи "відбивні аерозолі" у стратосфері.
Йдеться про те, що під час потужних вивержень у стратосферу потрапляють значні обсяги діоксиду сірки.
Там цей газ взаємодіє з водяною парою та киснем, унаслідок чого утворюються мікроскопічні краплі сірчаної кислоти.
Саме вони формують аерозолі, які розсіюють та відбивають сонячне випромінювання назад у космос.
Як наслідок, до поверхні планети надходить менше теплової енергії, що може спричинити похолодання на кілька місяців або ж навіть і років.
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Яку теорію щодо вулканів вирішили перевірити вчені
Вважається, що більшість вулканічних вивержень, які впливають на клімат, відбуваються у тропічних регіонах.
Так, наприклад, виверження індонезійського вулкана Тамбора у 1815 році спричинило глобальні кліматичні порушення - 1816 рік навіть увійшов в історію як "рік без літа".
При цьому деякі нещодавні дослідження вказують на надзвичайно великий вплив позатропічних вивержень - на температуру в позатропічних широтах Північної півкулі.
Виходячи з цього, доктор Закарі Макгроу із Колумбійського університету та його колеги вирішили перевірити, чи справді інтенсивність похолодання залежить від географічного розташування вулкана.
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Що виявили вчені в результаті проведених досліджень
Проведені до цього дослідження припускали, що виверження в середніх широтах (між 30° і 70°) можуть спричинити значно сильніше охолодження Північної півкулі, ніж тропічні виверження аналогічної потужності.
Для перевірки такої гіпотези науковці використали кліматичну модель NASA - змоделювали виверження у тропіках та середніх широтах, враховуючи різні обсяги викидів сірчистих газів, а також сезон, коли відбувалася така подія.
Отримані результати попередніх припущень не підтвердили.
Так, за сприятливого сценарію, виверження в середніх широтах посилювало похолодання лише вдвічі (а не в 7,5 рази, як стверджувалось раніше).
"Використовуючи великий ансамбль моделювань... ми виявили, що співвідношення позатропічного та тропічного охолодження послідовно перебуває у межах двократного діапазону", - констатували науковці.
Вони зауважили, що така ситуація може пояснюватись особливостями поширення аерозолів:
- після вивержень у середніх широтах - вони переважно залишаються в Північній півкулі;
- після виверження тропічних вулканів - вони можуть поширюватися в обидві півкулі, розподіляючи ефект охолодження більш рівномірно.
Це, за словами дослідників, єдиний виявлений наразі механізм, здатний пояснити більш сильний вплив позатропічних вивержень.
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Які ще дані проаналізували вчені в межах дослідження
Щоб перевірити результати проведеного моделювання, науковці вирішили також проаналізувати:
- давні кліматичні дані;
- річні кільця дерев (ширина яких змінюється залежно від температури та кількості опадів).
Так, вчені врахували дані про історичні виверження в Ісландії (1783 рік), у середніх широтах (приблизно 536 рік) та на Алясці (43 рік до нашої ери).
Крім того, експерти змоделювали 100 тисяч гіпотетичних позатропічних вивержень (щоб порівняти їхні наслідки з кліматичними даними щодо тропічних вивержень, які відбулися після 750 року нашої ери).
Результати показали, що похолодання в Північній півкулі найчастіше збігається в часі саме з тропічними виверженнями.
Науковці зауважили, що різниця може пояснюватись різники чинниками:
- тривалістю перебування аерозолів в атмосфері (після позатропічних вивержень вони зазвичай зберігаються до дев'яти місяців, тоді як після тропічних - можуть залишатися до трьох років);
- викидом сірчастих газів на менші висоти;
- більш інтенсивним вимиванням аерозолів дощем і снігом у більш холодних і вологих регіонах;
- перенесенням частинок із середніх широт до полюсів.
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Чим можуть бути корисні результати таких досліджень
В цілому, за словами вчених, результати проведеного дослідження допоможуть:
- більш точно оцінювати вплив вулканічної активності на клімат;
- розрізняти короткочасні природні похолодання та довгострокові зміни (зумовлені, зокрема, антропогенними викидами парникових газів).
Крім того, це важливо для прогнозування ризиків у сільському господарстві та оцінки глобальної продовольчої безпеки.
Адже раптове зниження температури може призвести до неврожаїв, дефіциту продовольства та загострення конкуренції за ресурси (створюючи додаткові ризики для суспільства).
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