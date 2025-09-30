Якою буде відповідь на блокування Угорщиною українських ЗМІ? Відповідь Сибіги

Що передувало

Вчора Угорщина ухвалила рішення щодо заборони 12 українських новинних видань. Будапешт вирішив зробити це у відповідь на заборону Україною проросійських угорських видань.

"Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні вводить дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні на території Угорщини", - наголосив міністр канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш.

Реакція України

У Сибіги запитали, якою буде реакція на це України на такі дії Угорщини.

"Україна реагуватиме дзеркально на всі недружні кроки угорської сторони", - відповів Сибіга.

При цьому, вчора речник міністерства Георгій Тихий назвав такі дії Угорщини "блокуванням доступу угорців до журналістики".

Він зазначив, що рішення України щодо блокування угорських порталів спрямоване на боротьбу із російською пропагандою.

"Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, заснованої на фактах. Але для них чим далі від правди, тим краще", - написав речник МЗС