Орбан оскандалився новою заявою про інцидент із дроном: Україна "не суверенна"

Будапешт, Понеділок 29 вересня 2025 17:09
Орбан оскандалився новою заявою про інцидент із дроном: Україна "не суверенна" Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не є суверенною незалежною державою. Тому він не бачить проблеми в порушенні її повітряного простору.

Як передає РБК-Україна, заяву глави угорського уряду наводить hvg.

Орбан, коментуючи вторгнення угорських дронів у повітряний простір України, заявив, що із заходу українську територію "ніхто атакувати не збирається".

Прем'єр Угорщини вважає, що президенту України Володимиру Зеленському варто більше турбуватися про східний напрямок.

"Ну, пролетіли два-три-чотири угорських дрони або не пролетіли - це не проблема. Припустимо, на кілька метрів залетіли туди, і що? Україна не є незалежною суверенною державою, ми її утримуємо, вона не повинна поводитися так, ніби суверенна. Якщо Захід вирішить завтра не дати жодного форинта, Україна закриється. Не цим потрібно займатися", - цинічно сказав він.

Також прем'єр додав, що нібито "незрозуміло", за чим саме могли спостерігати угорські дрони для росіян на Закарпатті, "якщо фронт не там".

Орбан повторив, що Україна "втратила п'яту частину території і її суверенітет "закінчився".

Водночас прем'єр запевнив, що вони із Зеленським "не вороги один одному".

Дрон Угорщини над Україною

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський розповів, що в український повітряний простір вторглися угорські дрони. За його словами, вони могли спостерігати за оборонною промисловістю.

Угорські чиновники відхрестилися від запуску дронів над Україною і звинуватили Зеленського у брехні.

Водночас Генштаб ЗСУ надав докази того, що дрон з боку Угорщини дійсно порушував повітряний простір України.

