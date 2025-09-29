В МЗС відреагували на заборону українських медіа Угорщиною

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на блокування Угорщиною низки українських медіа. Там назвали це "блокуванням доступу угорців до журналістики".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис речника міністерства Георгія Тихого в Х.

Він зазначив, що рішення України щодо блокування угорських порталів спрямоване на боротьбу із російською пропагандою. "Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, заснованої на фактах. Але для них чим далі від правди, тим краще", - написав речник МЗС У вересні Україна заблокувала кілька іноземних видань, серед яких угорські Origo і Demokrata. Причиною стало регулярне поширення цими сайтами російської пропаганди.