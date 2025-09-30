RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Каким будет ответ на блокирование Венгрией украинских СМИ? Ответ Сибиги

Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина будет зеркально отвечать на все недружественные шаги, которые будут приняты Венгрией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины "Укринформу".

Что предшествовало

Вчера Венгрия приняла решение о запрете 12 украинских новостных изданий. Будапешт решил сделать это в ответ на запрет Украиной пророссийских венгерских изданий.

"Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны на территории Венгрии", - подчеркнул министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

Реакция Украины

У Сибиги спросили, какой будет реакция на это Украины на такие действия Венгрии.

"Украина будет реагировать зеркально на все недружественные шаги венгерской стороны", - ответил Сибига.

При этом, вчера представитель министерства Георгий Тихий назвал такие действия Венгрии "блокированием доступа венгров к журналистике".

Он отметил, что решение Украины о блокировании венгерских порталов направлено на борьбу с российской пропагандой.

"Разница в том, что Украина блокирует российскую пропаганду, тогда как правительство Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах. Но для них чем дальше от правды, тем лучше", - написал представитель МИД

 

Также мы писали, что премьер Венгрии Виктор Орбан оскандалился новым циничным заявлением. По его словам, Украина не является суверенным независимым государством, поэтому нет проблемы в нарушении ее воздушного пространства.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияАндрей Сибига