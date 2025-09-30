Каким будет ответ на блокирование Венгрией украинских СМИ? Ответ Сибиги

Что предшествовало

Вчера Венгрия приняла решение о запрете 12 украинских новостных изданий. Будапешт решил сделать это в ответ на запрет Украиной пророссийских венгерских изданий.

"Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны на территории Венгрии", - подчеркнул министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

Реакция Украины

У Сибиги спросили, какой будет реакция на это Украины на такие действия Венгрии.

"Украина будет реагировать зеркально на все недружественные шаги венгерской стороны", - ответил Сибига.

При этом, вчера представитель министерства Георгий Тихий назвал такие действия Венгрии "блокированием доступа венгров к журналистике".

Он отметил, что решение Украины о блокировании венгерских порталов направлено на борьбу с российской пропагандой.

"Разница в том, что Украина блокирует российскую пропаганду, тогда как правительство Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах. Но для них чем дальше от правды, тем лучше", - написал представитель МИД