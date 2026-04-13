Якою буде погода в Україні сьогодні та де потеплішає до +15: прогноз синоптика

07:00 13.04.2026 Пн
1 хв
Де буде найтепліше, а де очікуються опади?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 13 квітня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 13 квітня, очікуються дощі у центрі та на півдні. Вдень температура підніметься до +15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Сьогодні дощі гарантовано пройдуть у південній частині країни та у центральних областях.

На решті території України ймовірність опадів менша - або без істотних опадів, або місцями невеликий дощ.

Вітер очікується східних напрямків, помірний.

Вдень нарешті почне теплішати, стовпчики термометрів піднімуться до 10-13 градусів, у східній частині тепліше - до +15 градусів.

У Києві сьогодні без істотних опадів. Вдень прогнозується 8-10 градусів тепла.

"На тижні заморозки відступлять, дні стануть теплішими, сонечка побільшає.
За можливими дощами будемо стежити разом щодня", - додала Діденко.

Погода у квітні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де у квітні температура стрімко впала до -10°C.

Крім того, ми показували, де в Україні нещодавно насипало снігу.

Також в Укргідрометцентр оприлюднили коротку кліматичну характеристику квітня та прогноз погоди на другий місяць весни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві